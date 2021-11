Predaj áut v Rusku klesol v októbri takmer o pätinu

Moskva 8. novembra (TASR) - Predaj nových áut v Rusku klesol v októbri štvrtý mesiac po sebe. Uviedlo to v pondelok Združenie európskych podnikov (AEB) s tým, že objem predaja sa znížil takmer o pätinu. Októbrový vývoj bol však o niečo lepší než predaj v septembri, v ktorom sa predalo takmer o 23 % áut menej.



V októbri sa v Ruskej federácii predalo celkovo 126.204 áut, uviedlo AEB. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 18,1 %.



Napriek poklesu už štvrtý mesiac po sebe však za 10 mesiacov tohto roka zaznamenalo Rusko medziročný rast predaja nových áut o 10,5 %. Výsledky ovplyvnili prvé mesiace, ktoré vykázali prudký rast, najmä v dôsledku nízkej porovnávacej základne. Na začiatku minulého roka totiž predaj áut zasiahli reštriktívne opatrenia, ktoré vláda prijala po nástupe pandémie nového koronavírusu.



Pozitívom v rámci októbrových údajov je predaj elektrických vozidiel. Ten bol za 10 mesiacov tohto roka o 118 % vyšší než za celý rok 2020.



Ruské ministerstvo hospodárstva ešte v auguste uviedlo, že Moskva plánuje poskytovať dotácie na nákup v Rusku vyrobených elektrických vozidiel s cieľom podporiť dopyt a výrobu týchto áut. Cieľom ruskej vlády je vyrábať do roka 2030 zhruba 220.000 elektromobilov ročne.