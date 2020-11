Predaj áut v Rusku pokračuje v zotavovaní, v októbri sa zvýšil o 7 %

Moskva 9. novembra (TASR) - Predaj áut v Rusku pokračuje v zotavovaní. Po návrate k rastu v septembri sa predaj vozidiel zvýšil aj v októbri, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. Poukázali na to údaje, ktoré zverejnilo Združenie európskych podnikov (AEB).



Podľa AEB sa v Rusku predalo minulý mesiac 154.164 osobných a ľahkých úžitkových áut. Oproti októbru minulého roka to znamená rast o 7 %. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v septembri rast dosiahol 3,4 %.



Za 10 mesiacov tohto roka však predaj výrazne klesol, čo je dôsledok problémov na trhu po rozšírení sa nového koronavírusu a zavedení karanténnych opatrení. Od januára do konca októbra klesol predaj áut v Rusku o 12,1 %.



Analytik z VTB banky Vladimir Bespalov pripisuje zrýchlenie rastu predaja čiastočne návratu spotrebiteľov do obchodov, ktoré boli v jarných mesiacoch pre pandémiu zatvorené, a čiastočne ich obavám zo zvyšovania cien po poklese kurzu rubľa. Ten klesol od začiatku roka oproti americkému doláru o viac než 20 %, čo je dôsledok nižších cien ropy, pandémie a geopolitických rizík.



AEB odhaduje, že za celý rok 2020 sa v Rusku predá zhruba 1,52 milióna áut. Ak sa odhad AEB vyplní, oproti roku 2019 to bude znamenať pokles o 13,5 %.