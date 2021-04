Predaj áut v USA sa v 1. štvrťroku zvýšil o 8 až 9 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Detroit 2. apríla (TASR) - Automobilky v USA vykázali za 1. štvrťrok 2021 nárast predaja na domácom trhu. Prispel k tomu najmä nižší porovnávací základ, keďže ich odbyt vlani v rovnakom období klesol pre pandémiu nového koronavírusu.Snaha o osobnú bezpečnosť počas pandémie ochorenia COVID-19 zvýšila predaj automobilov, pretože ľudia uprednostňujú cestovanie vlastnými autami pred hromadnou dopravou.Nedostatok polovodičových čipov a prudké zimné počasie na juhozápade USA vo februári však spôsobili, že niektoré automobilky načas zatvorili továrne a iné obmedzili výrobu. Analytici sú preto opatrní, pokiaľ ide o rýchlosť zotavovania tohto odvetvia v roku 2021.Podľa predbežných údajov sa predaj áut v USA za tri mesiace do konca marca 2021 zvýšil o 8 až 9 %, keďže vlani sa práve v marci začali zavádzať opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu.Najväčšia americká automobilka General Motors (GM) zaznamenala v 1. štvrťroku nárast predaja na domácom trhu o 4 % na 642.250 vozidiel, pričom v samotnom marci stúpol odbyt automobilky medziročne až o 46 %.Aj ďalší výrobcovia oznámili výrazný nárast predaja v 1. kvartáli 2021, a to Volkswagen o 21 %, Toyota o 21,6 %, Hyundai o 28 % a Kia Motors o 22,8 %, Nissan o 11 %, Stellantis (Fiat Chrysler a PSA) a o 5,1 %, Ford o 1 %.Viaceré automobilky pritom vykázali len za samotný marec prudký skok v predaji: japonská Honda až o 93 %, Toyota o 87 %, Hyundai-Kia o 78 %, Nissan o 65 %, Stellantis o 45 % a Ford o 26 %.Analytici však upozorňujú, že nedostatok čipov, ktorý núti automobilky obmedzovať výrobu, by mohol neskôr v priebehu roka ovplyvniť predaj. Experti a manažéri z odvetvia odhadujú, že nedostatok čipov bude pravdepodobne pretrvávať minimálne do 3. štvrťroka 2021.