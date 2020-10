Detroit 2. októbra (TASR) - Predaj áut v USA v 3. štvrťroku klesol o 9,7 %. Za normálnych okolností by takýto výsledok spôsobil vedeniu automobiliek vážne problémy. Ale v čase pandémie nového koronavírusu sa toto odvetvie sústredilo na dobré veci: ceny áut stúpajú, zásoby sú nízke a tí, ktorí nakupujú, uprednostňujú drahšie vozidlá, najmä menšie nákladné autá a SUV.



Pokles predaja v období júl-september je tiež menší ako jeho pád o 31 % v 2. štvrťroku, keď boli autosalóny aj továrne zatvorené v rámci blokád na zabránenie šírenia vírusu. V samotnom septembri sa odbyt áut v USA zvýšil medziročne o 4,8 %. Bol to jeho prvý nárast od februára.



Americká automobilka General Motors zaznamenala v uplynulom 3. štvrťroku na domácom trhu medziročný pokles predaja o 9,9 %, ale v medzikvartálnom porovnaní sa jej odbyt zvýšil.



Predaj automobilky Fiat-Chrysler v USA v období júl-september tiež medziročne klesol, o 10,2 %, zatiaľ čo medzikvartálne sa zvýšil o 38 %. Ford svoje výsledky za 3. kvartál ešte nezverejnil, ale podľa odhadov jeho predaj klesol o 7,9 %.



Prieskumy ukazujú, že zákazníci kupujú vozidlá, aby sa chránili pred vírusom. Navyše, niektoré domácnosti peniaze za zrušené dovolenky a obmedzené návštevy reštaurácií použili na nákup nových vozidiel.



Ďalšie veľké automobilky oznámili tiež za uplynulý štvrťrok medziročný pokles predaja v USA, a to Toyota o 11 %, Nissan o 32,4 %, Honda o 9,5 %, Volkswagen a Audi o 10,8 %. Juhokórejské automobilky Hyundai a Kia však zaznamenali nárast predaja o 1,4 %, najmä vďaka dopytu po SUV modeloch.



Aj keď sú niektorí výrobcovia automobilov optimistickí, analytici varujú pred hrozbami, ktorým čelí toto odvetvie. Okrem vysokých cien a obmedzeného zásobovania hrozí, že dôvera spotrebiteľov sa pravdepodobne zhorší, ako bude ďalej stúpať počet nových prípadov ochorenia COVID-19.