Predaj BYD v novembri klesol už tretí mesiac po sebe
Spoločnosť BYD v novembri 2025 dodala klientom 480.186 vozidiel, o 5,3 % menej ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Peking 1. decembra (TASR) - Predaj vozidiel čínskej automobilky BYD v novembri 2025 klesol, už tretí mesiac po sebe. Najväčší svetový výrobca elektromobilov čelí totiž čoraz intenzívnejšej konkurencii. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
A tento pokles prichádza v období, ktoré by malo byť rušné. Očakáva sa totiž, že zákazníci sa budú ponáhľať do showroomov v Číne v poslednom štvrťroku, aby si zabezpečili výhodnejšie nákupy pred skončením úplného oslobodenia od dane z predaja vozidiel s novými zdrojmi energie. Platnosť tohto opatrenia vyprší 31. decembra.
Slabší predaj môže tiež naznačovať únavu spotrebiteľov z ponuky BYD. Automobilka čelí erózii trhového podielu v masovom aj prémiovejšom segmente, najmä v dôsledku revitalizovaného radu vozidiel Geely Automobile Holdings a nových modelov spoločnosti Xiaomi, ako je YU7, ktorý sa stal hitom.
BYD teraz potrebuje predať v decembri približne 418.000 áut, aby splnila svoj upravený celoročný cieľ predaja - 4,6 milióna vozidiel. Jej zisky dva po sebe nasledujúce štvrťroky klesli, keďže Čína sa snaží zakročiť proti praktikám, ako sú agresívne zľavy, ktoré podporili predaj BYD.
Hoci automobilka vyviezla v novembri 131.935 áut, nestačilo to na kompenzáciu slabnúceho domáceho dopytu. Plány spoločnosti na expanziu do zahraničia narážajú na prekážky, ako sú obchodné bariéry v Európe a Severnej Amerike, čo obmedzuje schopnosť spoločnosti presmerovať predaj z nasýteného čínskeho trhu na trh v zámorí.
