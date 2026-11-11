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Predaj čínskych áut v októbri medziročne klesol o 9,2 %
Počas októbra sa predalo 2,588 milióna čínskych osobných áut a 354.000 úžitkových vozidiel, čo bol pokles o 1,8 %.
Autor TASR
Peking 11. novembra (TASR) - Predaj čínskych áut sa v októbri oproti rovnakému mesiacu vlaňajška znížil o 9,2 % na 3,016 milióna kusov po tom, ako v septembri klesol o 8,4 %. Uviedla to v stredu Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počas októbra sa predalo 2,588 milióna čínskych osobných áut a 354.000 úžitkových vozidiel, čo bol pokles o 1,8 %. Predaj čínskych áut na domácom trhu sa znížil o 26,6 %, ale export o 60,2 % stúpol.
Predaj čínskych automobilov na nové energie (NEV) vzrástol o 13,1 % na rekordných 1,94 milióna kusov. Tempo rastu ich odbytu sa však mierne spomalilo zo septembrovej úrovne 13,6 %. Aj v prípade NEV silný rast exportu kompenzoval pokles na domácom trhu. Podiel NEV na celkovom predaji čínskych áut sa zväčšil na 64,3 % zo septembrových 61,6 %.
Od začiatku roka do záveru októbra sa predalo 26,286 milióna čínskych áut, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 5,1 %. Predaj čínskych NEV však medziročne vzrástol o 11,3 % na 14,41 milióna.
Počas októbra sa predalo 2,588 milióna čínskych osobných áut a 354.000 úžitkových vozidiel, čo bol pokles o 1,8 %. Predaj čínskych áut na domácom trhu sa znížil o 26,6 %, ale export o 60,2 % stúpol.
Predaj čínskych automobilov na nové energie (NEV) vzrástol o 13,1 % na rekordných 1,94 milióna kusov. Tempo rastu ich odbytu sa však mierne spomalilo zo septembrovej úrovne 13,6 %. Aj v prípade NEV silný rast exportu kompenzoval pokles na domácom trhu. Podiel NEV na celkovom predaji čínskych áut sa zväčšil na 64,3 % zo septembrových 61,6 %.
Od začiatku roka do záveru októbra sa predalo 26,286 milióna čínskych áut, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka pokles o 5,1 %. Predaj čínskych NEV však medziročne vzrástol o 11,3 % na 14,41 milióna.