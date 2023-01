Predaj elektrických áut v Nórsku dosiahol v roku 2022 rekord

Oslo 2. januára (TASR) - Takmer štyri z piatich nových áut predaných v Nórsku minulý rok boli na batérie, pričom Tesla bola najpredávanejšou značkou už druhý rok po sebe. Ukázali to v pondelok registračné údaje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V snahe stať sa prvou krajinou, ktorá ukončí predaj benzínových a naftových áut do roku 2025, Nórsko, producent ropy, oslobodilo plne elektrické vozidlá na batérie od daní, ktoré sa vzťahujú na vozidlá so spaľovacími motormi.



Podiel nových elektrických vozidiel na celkovom predaji tak v roku 2022 vzrástol na 79,3 % zo 65 % v roku 2021 a z iba 2,9 % pred desiatimi rokmi, uviedla Nórska cestná federácia (OFV).



Registračné údaje odhalili, že Tesla mala 12,2 % podiel na celkovom predaji automobilov v Nórsku, čím sa stala značkou číslo jeden už druhý rok po sebe, a to pred Volkswagenom s 11,6 %.