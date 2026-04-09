Predaj elektromobilov Tesla v Nemecku v prvom kvartáli stúpol
Počas prvých troch mesiacov tohto roka v Nemecku zaregistrovali 12.800 vozidiel Tesla, z toho 9250 v marci.
Autor TASR
Berlín 9. apríla (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla v Nemecku v prvom štvrťroku výrazne vzrástol. Pomohli tomu najmä silné výsledky v marci. Vyplýva to z údajov nemeckého Spolkového úradu pre motorovú dopravu (KBA), ktoré zverejnil vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počas prvých troch mesiacov tohto roka v Nemecku zaregistrovali 12.800 vozidiel Tesla, z toho 9250 v marci. Lepší predaj v prvom štvrťroku dosiahol iba nemecký výrobca áut Volkswagen a česká automobilka Škoda.
V minulom roku podľa údajov KBA predaj značky Tesla na nemeckom trhu prudko klesol, pričom spoločnosť Elona Muska sa v predaji elektromobilov umiestnila až na deviatom mieste. Experti pripisujú minuloročný pokles tomu, že Musk propagoval pravicové názory a úzko spolupracoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Celkovo počet registrácií elektromobilov v Nemecku v marci medziročne stúpol o 66,2 % na 71.000. Stalo sa tak v čase prudkého zdraženia pohonných látok pre vojnu na Blízkom východe. Odborníci však rast predaja elektromobilov pripisujú najmä novým vládnym dotáciám.
