< sekcia Ekonomika
Predaj elektromobilov v USA po zrušení daňovej úľavy klesá
Juhokórejská automobilka Hyundai oznámila, že predaj jej elektrického modelu Ioniq 5 v USA medziročne klesol o 63 % na približne 1600 vozidiel.
Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Predaj vozidiel na batériový pohon v USA po zrušení daňového bonusu na kúpu elektrických áut v októbri prudko klesol. Spoločnosť Ford zaznamenala v segmente elektromobilov medziročný pokles predaja o približne štvrtinu na asi 4700 kusov, zatiaľ čo odbyt vozidiel so spaľovacími motormi vzrástol o 3,4 % na takmer 153.400 áut. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Juhokórejská automobilka Hyundai oznámila, že predaj jej elektrického modelu Ioniq 5 v USA medziročne klesol o 63 % na približne 1600 vozidiel. V prípade jej sesterskej značky Kia sa predaj modelu EV9 prepadol takmer o dve tretiny na 666 vozidiel.
Daňovú úľavu vo výške 7500 dolárov (6514 eur) na kúpu elektromobilu v USA si bolo možné uplatniť do konca septembra tohto roka. Výsledkom jej zrušenia boli rekordné dodávky Tesly v uplynulom štvrťroku. Spoločnosť na rozdiel od mnohých iných výrobcov nezverejňuje osobitné údaje pre americký trh a vo všeobecnosti poskytuje iba čísla na štvrťročnej báze.
(1 EUR = 1,1514 USD)
Juhokórejská automobilka Hyundai oznámila, že predaj jej elektrického modelu Ioniq 5 v USA medziročne klesol o 63 % na približne 1600 vozidiel. V prípade jej sesterskej značky Kia sa predaj modelu EV9 prepadol takmer o dve tretiny na 666 vozidiel.
Daňovú úľavu vo výške 7500 dolárov (6514 eur) na kúpu elektromobilu v USA si bolo možné uplatniť do konca septembra tohto roka. Výsledkom jej zrušenia boli rekordné dodávky Tesly v uplynulom štvrťroku. Spoločnosť na rozdiel od mnohých iných výrobcov nezverejňuje osobitné údaje pre americký trh a vo všeobecnosti poskytuje iba čísla na štvrťročnej báze.
(1 EUR = 1,1514 USD)