Predaj nových áut v Británii v októbri vzrástol, už 15. mesiac po sebe

Londýn 6. novembra (TASR) - Predaj nových áut v Británii v októbri 2023 opäť vzrástol, už 15. mesiac po sebe a vrátil sa na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázali to v pondelok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa SMMT sa počet zaregistrovaných nových áut v Spojenom kráľovstve v októbri 2023 zvýšil medziročne o 14,3 % na 153.529 kusov. To bolo zároveň o 7,2 % viac ako pred pandémiou a najlepší výsledok za mesiac október od roku 2018.



K októbrovému výsledku prispela najmä obnova vozových parkov v Británii, pričom počet áut zaregistrovaných firmami stúpol o 28,8 % na 87.479 kusov.



Záujem o elektrifikované vozidlá pokračoval v raste a v októbri mali tieto modely podiel 37,6 % na celkovom počte zaregistrovaných nových áut.



Predaj vozidiel na batérie (BEV) vzrástol už 42. mesiac po sebe, a to o 20,1 % na 23.943 kusov. Ich podiel na trhu však stúpol len mierne na 15,6 % zo 14,8 % v minulom roku, uviedlo združenie SMMT.



Za prvých 10 mesiacov roka vzrástol predaj vozidiel o 19,6 % na 1.605.437 kusov.



Združenie SMMT revidovalo zároveň svoju prognózu predaja nových áut v tomto roku a najnovšie odhaduje, že dosiahne 1,886 milióna kusov, čo je oproti júlovým očakávaniam o 2,1 % viac.