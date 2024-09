Predaj nových áut v Británii v auguste medziročne klesol

Londýn 5. septembra (TASR) - Predaj nových áut v Británii v auguste 2024 medziročne klesol. Ukázali to vo štvrtok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa SMMT v auguste 2024 bolo v Spojenom kráľovstve zaregistrovaných 84.575 nových áut, o 1,3 % menej ako pred rokom.



Najväčší podiel na augustových registráciách mali stále nákupy v rámci obnovy firemného vozového parku (51.329 predaných áut), a to aj napriek miernemu poklesu o 1,2 % v porovnaní s augustom 2023.



Zatiaľ čo predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) vzrástol v auguste medziročne o 10,8 % a hybridných elektrických vozidiel (HEV) o 36,1 %, počet registrácií dieselových áut klesol o 7,3 % a benzínových vozidiel o 10,1 %. Napriek tomu majú benzínové autá v Británii stále najväčší podiel na trhu, a to 50,7 %. Predaj plug-in-hybridov (PHEV) sa v auguste takisto znížil, o 12,3 %.



Za prvých osem mesiacov 2024 bolo v Spojenom kráľovstve zaregistrovaných 1.238.855 nových áut, o 5,1 % viac ako v rovnakom období 2023.