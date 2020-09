Predaj nových áut v EÚ sa v auguste prepadol o dvojciferné číslo

Paríž 17. septembra (TASR) - Pokles predaja nových áut v Európskej únii (EÚ) minulý mesiac opäť nabral tempo po júlovom spomalení a prepadol sa o dvojciferné číslo. Informovalo o tom vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).



Podľa jeho údajov sa v auguste predalo v EÚ vyše 1,07 milióna osobných áut. Medziročne to predstavuje pokles o 18,9 %, čo je horší výsledok ako júlové zníženie predaja o 5,7 %.



Spomedzi 27 členských štátov bloku iba Cyprus v auguste vykázal medziročný rast predaja nových vozidiel, a to o 14,1 %. Všetky ostatné trhy v bloku zaznamenali straty napriek zmierneniu opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu.



V Taliansku predaj automobilov klesol v auguste len mierne, o 0,4 %, ale v Nemecku, v najväčšej európskej ekonomike, sa prepadol o 20 %, vo Francúzsku o 19,8 % a v Španielsku o 10,1 %.



Združenie ACEA uviedlo, že predaj automobilov v Británii sa v auguste znížil o 5,8 %.



Za osem mesiacov do konca augusta klesol v EÚ dopyt po osobných automobiloch oproti minulému roku o 32 %. V celej Únii bolo v tomto období zaregistrovaných približne 6,12 milióna nových automobilov, čo je takmer o 2,9 milióna menej ako v rovnakom období minulého roka.



Za prvých osem mesiacov roka sa najprudšie prepadol odbyt áut v Španielsku a Taliansku, o zhruba 40 %, zatiaľ čo vo Francúzsku klesol o 32 % a v Nemecku o 28,8 %.