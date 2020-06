Predaj nových áut v Európe v máji klesol o 57 percent

Brusel 17. júna (TASR) – Európski výrobcovia automobilov po opätovnom otvorení tovární a vytriedení dodávateľských reťazcov čelia novému problému súvisiacemu s pandémiou koronavírusu – množstvu nepredaných vozidiel.



Predaj nových áut v Európskej únii, Británii a v štátoch Európskeho združenia voľného obchodu v máji klesol medziročne o 57 % na 623 812 kusov. Ukázali to v stredu údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov.



Každý z 27 členských štátov EÚ vykázal dvojciferné percentuálne zníženie predaja nových áut. V Spojenom kráľovstve sa ich odbyt znížil až o 89 %.



Májové údaje sú síce lepšie ako aprílové, keď sa dopyt po autách prepadol o 78 %, ale zostali hlboko pod minuloročnou úrovňou.



Aj výroba je stále hlboko pod úrovňou pred krízou, napriek tomu vytvára prebytok nových automobilov, čo spomaľuje oživenie tohto odvetvia a ohrozuje pracovné miesta a zisky.



Predstavitelia európskeho automobilového priemyslu sú znepokojení. Obávajú sa, že oživenie trhu v Európe môže trvať dlhšie pre nadmernú ponuku. Avizované vládne stimuly podporia akurát dopyt po malých elektrických vozidlách.



Odborníci z priemyslu a európski predajcovia automobilov odhadujú, že zásoby nepredaných áut v autosalónoch sú najmenej o 30 % vyššie ako je obvyklé, čo bráni predajcom objednať si nové vozidlá od výrobcov.



Zatiaľ čo v Európe predaj áut naďalej klesá, čínsky automobilový trh začína vykazovať zisky. Koncern Volkswagen, najväčší výrobca automobilov na svete a najväčší zahraničný výrobca automobilov v Číne, minulý mesiac zaznamenal prudký pokles predaja na celom svete okrem Číny, kde jeho odbyt vzrástol o 6 %.



Európske štáty, ako sú Francúzsko a Nemecko, dva z najväčších automobilových trhov na kontinente, schválili dotácie na podporu predaja áut v hodnote miliárd eur. Ale zatiaľ čo Francúzsko podporuje nákupy konvenčných aj elektrických automobilov, Nemecko sa zameriava len na elektrické a hybridné vozidlá a nerobí nič pre to, aby pomohlo riešiť problém nepredaných benzínových a naftových automobilov.



Aj španielska vláda tento týždeň ohlásila program vo výške 3,75 miliardy eur špeciálne pre automobilový priemysel.



Odbyt elektrických vozidiel v Európe je pritom stále slabý. V 1. štvrťroku sa podieľal len 7 % na celkovom predaji, to znamená, že v období januára až marca sa ich v Európe predalo len 167 132 kusov.



Výrobcovia áut očakávajú veľmi zlé výsledky za 2. kvartál a dúfajú, že aspoň v lete dosiahnu zlepšenie tým, že spotrebitelia namiesto dovolenky do vzdialených destinácií obrátia svoju pozornosť na autá.



Za prvých päť mesiacov roka 2020 klesol predaj áut v Európe o 43 %, čo naznačuje, že oživenie bude nejaký čas trvať.



Všetky európske krajiny zaznamenali v máji dvojciferný pokles predaja, aj keď niektoré vykázali lepšie výsledky ako iné. Napríklad, kým v Nemecku sa počet novozaregistrovaných vozidiel znížil približne o polovicu, v Španielsku sa prepadol takmer o 73 %.



Automobilky medzitým redukujú náklady všade, kde je to možné. Francúzsky Renault v máji oznámil, že zníži počet zamestnancov na celom svete, zatiaľ čo nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel ZF Friedrichshafen AG uviedol, že plánuje zrušiť až 15 000 pracovných miest.