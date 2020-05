Predaj nových áut v Nemecku sa v apríli znížil o 61 %

Berlín 6. mája (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku sa v apríli prudko znížil, medziročne až o 61 %, v dôsledku zablokovania ekonomiky, ktorého cieľom je zastaviť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom v stredu Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).



Vývoj na automobilovom trhu v najväčšej európskej ekonomike je podobný ako inde na kontinente, ktorý zápasí s dôsledkami pandémie. Na ilustráciu, v Británii a v Taliansku sa počet zaregistrovaných nových áut prepadol v apríli až o 97 % a vo Francúzsku sa znížil o 89 %.



V Nemecku pritom zaregistrovali úrady v apríli 2020 celkovo 120.840 automobilov, čo bol najnižší počet od zjednotenia krajiny v roku 1990.



Apríl bol prvým mesiacom, v ktorom sa prejavil "celý rozsah dôsledkov pandémie na automobilovom trhu," uviedol Reinhard Zirpel, prezident združenia výrobcov áut VDIK. "Dopyt zákazníkov po nových vozidlách v tomto období veľkej neistoty takmer úplne padol."



A nielen predaj, v apríli sa strmo prepadla aj výroba automobilov, o 97 %, iba na 10.900 vozidiel, uviedol VDA. Za 12 mesiacov do konca apríla 2020 sa v Nemecku vyrobil len jeden milión áut, čo predstavuje medziročný pokles o 38 %.



Nemeckí ministri pod vedením kancelárky Angely Merkelovej a lídri automobilového priemyslu v utorok (5. 5.) diskutovali na videokonferencii o stimulačných opatreniach pre tento životne dôležitý sektor nemeckej ekonomiky, ktorý zamestnáva približne 800.000 ľudí, ale k dohode nedospeli.



Šéfovia automobiliek žiadali zavedenie tzv. šrotovného ako počas finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009. Niektorí ekonómovia, politici a environmentálni aktivisti však nesúhlasia s týmto systémom, ktorý by podľa nich mohol byť neefektívny a spomaliť prechod výrobcov áut na ekologickejšie vozidlá. Lars Klingbeil, generálny tajomník menšej koaličnej sociálnodemokratickej strany, uviedol, že "má veľký problém so zľavou, ktorá by podporovala spaľovacie motory".



Namiesto prijatia okamžitých opatrení teraz "pracovná skupina" načrtne možné formy štátnej podpory a predloží správu do budúceho mesiaca.