Predaj Volkswagenu v Číne vlani klesol o 9,1 %

Peking 20. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) zaznamenal v minulom roku pokles predaja v Číne o 9,1 % v dôsledku pandémie nového koronavírusu. A to aj napriek tomu, že čínska ekonomika ako jedna z mála vlani vzrástla o 2,3 %.



V tomto roku však VW očakáva „podstatný rast“ v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete. Uviedol to v stredu šéf čínskej divízie VW Stephan Wöllenstein.



„Existujú dobré dôvody, prečo by skupina VW mohla byť na tom lepšie ako celý trh,“ vyhlásil Wöllenstein. V súčasnosti je totiž takmer každý piaty nový automobil predaný v Číne od koncernu VW. Wöllenstein však poznamenal, že problémy s dodávkami polovodičov zasiahli aj Volkswagen.



Viceprezident čínskej divízie Volkswagenu Rainer Seidl zase uviedol, že trh s automobilmi v ázijskej krajine by mal v tomto roku rásť obdobným tempom ako jej ekonomika, ktorej rast sa v súčasnosti odhaduje na viac ako 8 %.



Čína minulý rok vďaka prísnym opatreniam na zastavenie šírenia infekcií dostala do leta nový koronavírus do značnej miery pod kontrolu a na konci roka evidovala len obmedzené lokálne ohniská. Život a hospodárska aktivita sa tak vrátili do normálu. To sa na konci vlaňajška premietlo aj do výrazného oživenia trhu s autami.



Problémom však je aktuálne nedostatok polovodičov, v dôsledku čoho VW v decembri vyrobil o 50.000 áut menej ako obvykle. Wöllenstein očakáva, že tieto problémy budú pokračovať aj v 1. štvrťroku a podarí sa ich prekonať až v 2. kvartáli. „Pracujeme na tom vo dne v noci,“ dodal.



Zatiaľ čo sa trh s automobilmi ako celok zmenšil, dopyt po elektromobiloch a hybridných vozidlách rástol a predstavuje „iskierku nádeje“ pre výrobcov. Predaj týchto automobilov sa v Číne vlani zvýšil o 7,4 % na 1,15 milióna kusov. Z 25 nových modelov, ktoré koncern Volkswagen uvedie na trh v tomto roku, je pritom 13 elektrických.