Predaj vozidiel Jaguar Land Rover vlani klesol

Londýn 10. januára (TASR) - Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) v piatok oznámila, že jej predaj vlani klesol o 6 %. Uviedla tiež, že rok 2019 bol pre ňu náročný, keďže ju zasiahlo oslabenie čínskeho trhu s autami aj menší dopyt po dieselových vozidlách v Európe.



Automobilka, ktorú vlastní indická spoločnosť Tata Motors, predala v minulom roku 557.706 vozidiel, o 6 % menej ako v roku 2018. V Číne pritom jej celoročný odbyt klesol o 13,5 %, ale v 2. polroku už zaznamenala dvojciferný nárast predaja v tejto v krajine. A v decembri 2019 sa jej celkový globálny predaj zvýšil o 1,3 %.



Obchodný riaditeľ Felix Brautigam poznamenal, že rok 2019 bol pre automobilku rokom dvoch odlišných polrokov.



Začiatkom roku 2019 spoločnosť JLR oznámila plány na redukciu približne 10 % svojej pracovnej sily a podnikla opatrenia na zníženie nákladov a zlepšenie peňažných tokov o 2,5 miliardy libier (2,93 miliardy eur).



V období júl - september sa však automobilka vrátila do z čiernych čísiel a dosiahla zisk 156 miliónov GBP.



JLR, podobne ako väčšina firiem v automobilovom priemysle, čelila aj výzve zvýšiť investície do vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, pretože sa sprísňujú emisné normy. A súčasne sa musela vyrovnať s poklesom dopytu po niektorých konvenčných modeloch.



Automobilka sa tiež spojila s BMW pri vývoji elektrických motorov, prevodoviek a elektroniky, čo by jej malo umožniť zdieľať časť z vysokých nákladov na vývoj tejto ekologickej technológie.



(1 EUR = 0,85285 GBP)