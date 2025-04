Predaje áut Tesla v 1. štvrťroku klesli o 13 % na 336.681 vozidiel

Austin 2. apríla (TASR) - Predaje elektrických áut značky Tesla v prvom štvrťroku medziročne klesli približne o 13 %. Spoločnosť v stredu oznámila, že od januára do konca marca dodala zákazníkom na celom svete 336.681 vozidiel. Analytici pokles odôvodňujú okrem iného úpravami vo výrobe a kontroverziami okolo šéfa spoločnosti, technologického miliardára Elona Muska. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Správy o klesajúcich predajoch prišli už skôr. Počet nových registrácií vozidiel Tesla v Európskej únii (EÚ) sa za január a február medziročne znížil o 49 % na niečo vyše 19.000 vozidiel. V Nemecku sa počet nových registrácií vo februári prepadol zo 6038 vozidiel na iba 1429. V Číne podľa predbežných údajov predaj v marci klesol o viac ako 11 %. Samotná spoločnosť Tesla neposkytuje informácie o výsledkoch za jednotlivé regióny.



Podľa analytikov je ťažké určiť, do akej miery prispeli k poklesu jednotlivé dôvody. Jedným z faktorov je pravdepodobne prechod na aktualizovanú generáciu najpredávanejšieho modelu Y. Tesla začiatkom roka prestavovala svoje výrobné linky, v dôsledku čoho bola produkcia na niekoľko týždňov pozastavená. Zároveň mali potenciálni záujemcovia menšiu motiváciu kúpiť si vozidlo predchádzajúceho variantu Y. Tesla v prvom štvrťroku 2025 vyrobila 362.615 vozidiel všetkých modelov, čo je o približne 16 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.



V posledných mesiacoch navyše čoraz častejšie zaznievala kritika na adresu politických aktivít a názorov Elona Muska. Objavili sa výzvy na bojkot a ešte minulý víkend sa konali protesty pred zastúpeniami spoločnosti Tesla v rôznych krajinách. Minulý rok sa Musk stal blízkym spojencom Donalda Trumpa, ktorému daroval viac ako 250 miliónov dolárov (231,74 mil. eur) na jeho kampaň v prezidentských voľbách v USA. Po návrate do Bieleho domu Trump vymenoval Muska za šéfa novovytvoreného úradu pre efektívnosť štátnej správy (DOGE). V tejto úlohe vyvolal miliardár množstvo kontroverzií. Kritici mu napríklad vyčítajú bezohľadné škrty.



Muskove politické názory tiež odrádzajú prinajmenšom niektorých potenciálnych kupcov Tesly. V Nemecku viedol technologický miliardár pred februárovými parlamentnými voľbami kampaň v prospech strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a istý čas zasahoval aj do britskej politiky. Automobily Tesla medzitým čelia čoraz silnejšej konkurencii, najmä na kľúčovom čínskom trhu.



(1 EUR = 1,0788 USD)