Predaje Tesly sa v niektorých štátoch Európy vrátili k rastu
Teslu výrazne poškodili politické aktivity jej šéfa Elona Muska.
Autor TASR
Paríž/Kodaň 1. októbra (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla vo Francúzsku a v Dánsku zaznamenal v septembri rast, prvý tento rok. Navyše, pokračoval v raste v Španielsku a Nórsku. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje z jednotlivých trhov. Na druhej strane, predaje Tesly vo Švédsku pokračujú v poklese, už deviaty mesiac v rade. Informovala o tom agentúra Reuters.
Teslu výrazne poškodili politické aktivity jej šéfa Elona Muska. Ten finančne podporil kandidatúru Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA, európskych spotrebiteľov však odradila najmä jeho podpora európskej krajnej pravice. Ďalej to bola starnúca ponuka vozidiel firmy, pričom v rovnakom čase čínske, ale aj európske automobilky prichádzali na trh s novými modelmi.
Vedenie Tesly však pred časom uviedlo, že modernizovaný Model Y povedie k zotaveniu jej európskych predajov. Firma ho na trh vo viacerých európskych krajinách uviedla v júni.
V septembri aj zaznamenala obrat k lepšiemu, a to napríklad vo Francúzsku a v Dánsku. Vo Francúzsku sa jej predaj minulý mesiac zvýšil medziročne o 2,74 %, v Dánsku dokonca vyskočil o 20,5 %.
V Nórsku pokračoval predaj vozidiel americkej automobilky v raste, pričom rast dosiahol 14,7 %. V Španielsku predstavoval 3,4 %.
Firme sa však stále nedarí zastaviť prepad vo Švédsku. V septembri klesol predaj áut Tesly na tomto trhu medziročne o 64 %. Pokles sa však čiastočne zmiernil, keď v auguste dosiahol 84 %.
