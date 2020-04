Prevádzkový zisk koncernu Daimler v 1. kvartáli strmo klesol

Stuttgart 23. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Daimler vo štvrtok oznámila, že jej prevádzkový zisk v 1. štvrťroku strmo klesol. Napriek tomu vyjadrila optimizmus, pokiaľ ide o rýchle zotavenie sa z pandémie nového koronavírusu.



Výrobca luxusných automobilov Mercedes-Benz uviedol, že podľa predbežných údajov sa jeho zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v 1. štvrťroku znížil medziročne o takmer 78 % na 617 miliónov eur.



Upravený EBIT za tri mesiace do konca marca 2020 klesol na 719 miliónov eur z 2,31 miliardy eur v minulom roku.



EBIT divízie Mercedes-Benz Cars & Vans pritom dosiahol v období január - marec 510 miliónov eur, EBIT spoločnosti Daimler Trucks & Buses bol 247 miliónov eur a EBIT spoločnosti Daimler Mobility dosiahol 58 miliónov eur.



Tieto výsledky podľa koncernu Daimler odrážajú negatívny vplyv globálnej pandémie na nemecký automobilový priemysel a následne aj na širšiu ekonomiku.



„Vzhľadom na skutočnosť, že sme prijali komplexné opatrenia na ochranu našich hotovostných rezerv a zvýšenie našej finančnej flexibility, sme presvedčení, že budeme mať dobrú pozíciu počas krízy aj po nej,“ uviedol však tiež Daimler vo vyhlásení.



Vzhľadom na očakávaný vývoj trhu koncern predpovedá, že jeho tržby budú v roku 2020 nižšie ako vlani, pričom počíta s poklesom predaja v každej divízii - Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Vans, Daimler Trucks a Daimler Buses.



Aj EBIT za celý rok klesne a ani návratnosť vlastného kapitálu nedosiahne úroveň predchádzajúceho roka.



Automobilový priemysel by mohol byť medzi prvými odvetviami, ktoré budú ťažiť z uvoľnenia obmedzení v Nemecku po znovuotvorení autosalónov a obnovení výroby vozidiel.



Daimler so sídlom v Stuttgarte plánuje zverejniť úplné výsledky 29. apríla.