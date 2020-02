Prevádzkový zisk Mazdy sa v treťom kvartáli prepadol

Tokio 5. februára (TASR) - Japonská automobilka Mazda oznámila za 3. kvartál obchodného roka 2019/2020 prepad prevádzkového zisku o viac než tri štvrtiny, keď výsledky ovplyvnil pokles predaja a negatívne kurzové vplyvy. Klesol aj čistý zisk, a to takmer o 40 %. Výsledky sa odrazili na hospodárení za 9-mesačné obdobie, za ktoré prevádzkový zisk klesol takmer o 44 %.



Mazda v stredu informovala, že prevádzkový zisk za 3. štvrťrok 2019/2020, čo znamená od októbra do konca decembra, dosiahol 6,5 miliardy jenov (53,93 milióna eur). Medziročne to predstavuje pokles o 76 %.



Čistý zisk dosiahol 15,8 miliardy jenov. V porovnaní s 3. kvartálom 2018/2019 tak klesol o 37 %.



Tržby zaznamenali pokles o 5 % na 849,7 miliardy jenov, čo ovplyvnil najmä veľkoobchodný predaj áut. Ten sa znížil o 8 % na 293.000 vozidiel.



Firme sa podarilo znížiť náklady a zredukovala aj výdavky na výskum a vývoj. Na druhej strane, pokles veľkoobchodného predaja a výrazné posilnenie kurzu jenu oproti doláru a euru mali na výsledky omnoho väčší vplyv.



Vývoj za 3. kvartál sa odrazil na výsledkoch za deväť mesiacov. Prevádzkový zisk dosiahol 32,35 miliardy jenov, čo oproti 9-mesačnému obdobiu roka 2018/2019 predstavuje pokles o 43,5 %. Čistý zisk klesol o 8,4 % na 35,36 miliardy jenov a čisté tržby sa znížili o 2,5 % na 2,56 bilióna jenov.



Čo sa týka odhadu za celý rok 2019/2020, Mazda aj naďalej odhaduje čistý zisk na úrovni 43 miliárd jenov, prevádzkový zisk na úrovni 60 miliárd jenov a čisté tržby v hodnote 3,50 bilióna jenov. V prípade čistého zisku to znamená pokles zhruba o 32 %, v prípade prevádzkového zisku o 27 % a tržieb o 1,8 %.



(1 EUR = 120,52 JPY)