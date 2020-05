Prevádzkový zisk Mitsubishi sa za minulý rok prepadol o 90 percent

Tokio 19. mája (TASR) – Japonská automobilka Mitsubishi Motors oznámila za skončený obchodný rok prepad prevádzkového zisku takmer o 90 % pod 13 miliárd jenov. To je najhorší výsledok automobilky za posledné tri roky. Spoločnosť mala už pred nástupom pandémie nového koronavírusu problémy so ziskovosťou, tie ešte znásobila pandémia a vládou prijaté rozsiahle karanténne opatrenia.



Prevádzkový zisk dosiahol za obchodný rok 2019/2020, ktorý sa skončil v marci, 12,8 miliardy jenov (110,05 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 89 %. Napriek tomu však firma prekonala odhady analytikov oslovených spoločnosťou Refinitiv, ktorí počítali s poklesom prevádzkového zisku až na 9,4 miliardy jenov.



Firma, ktorá patrí k menším japonským automobilkám, zároveň odmietla zverejniť prognózu hospodárskych výsledkov na tento obchodný rok. Ako uviedla, momentálne je ťažké odhadnúť ďalší vývoj a odhad zverejní až po tom, ako bude jasnejšie, aký by mohol byť dlhodobejší vplyv nového koronavírusu na jej produkciu a predaj. Za obchodný rok 2019/2020 klesol predaj áut Mitsubishi Motors o 9 %.



Mitsubishi podobne ako ďalšie automobilky už začala s obnovovaním produkcie. Situáciu firiem však komplikuje pokračujúci slabý dopyt, ako aj nové hygienické opatrenia v samotných závodoch. Tie budú limitovať produkciu aj v nasledujúcich mesiacoch.