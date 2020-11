Pri kúpe ojazdeného auta je dôležité overiť si všetky údaje o vozidla

Bratislava 6. novembra (TASR) – Stočením kilometrov na odometri sa hodnota vozidla zvýši v priemere o 3000 až 5000 eur. Pred tým, ako kupujúci podpíše kúpnopredajnú zmluvu a vyplatí predajcovi peniaze, mal by si cez oficiálne zdroje overiť o vozidle všetky údaje vrátane najazdených kilometrov. Upozornil na to Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.



Strelec pripomenul, že na Slovensku sú od 20. mája 2018 zaznamenávané údaje o najazdených kilometroch do štátneho Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.



"Pokiaľ chce kupujúci získať údaje o kilometroch, od predajcu môže vyžadovať ODO-Pass, ktorý zobrazuje históriu najazdených kilometrov každého v SR registrovaného vozidla, prípadne si vyžiadať tri údaje z ODO-Passu, pomocou ktorých je možné na webe rpzv.sk overenie a stiahnutie ODO-Passu. Dozvie sa nie len históriu najazdených kilometrov, ale aj informácie kto, kedy a pri akej životnej situácii údaje zaznamenal," skonštatoval Strelec. Predajca podľa jeho slov získa ODO-Pass u jedného z tisícky poskytovateľov ODO-Passov v rámci celého Slovenska. Údaje zasiela do RPZV vyše 2300 súkromných aj štátnych subjektov z automobilovej oblasti.



Priblížil tiež, že od začiatku zaznamenávania kilometrov do štátneho registra malo pozmeňované hodnoty odometra počas celkovej histórie najazdených kilometrov 16.280 vozidiel. U ďalších 4017 vozidiel bola upravená posledná hodnota najazdených kilometrov.



Cez RPZV kupujúci získa aj ďalšie informácie. Okrem histórie najazdených kilometrov "register poskytuje napríklad údaje o lízingu, záložnom práve, exekučnej blokácii či pátraní. Dostupné sú ku každému na Slovensku registrovanému vozidlu," poznamenal Strelec. Zároveň dodal, že pokiaľ k automobilu existuje ODO-Pass, kupujúci si môže cez rpzv.sk vygenerovať prílohu k ODO-Passu, prípadne ju získa u ktoréhokoľvek poskytovateľa ODO-Passov. Príloha aktuálne obsahuje 19 položiek, okrem iných aj údaje o počte držiteľov či majiteľov vozidla, servisných záznamoch, o výbave a poškodení vozidla, ako aj záznamy o prípadných dopravných nehodách.



V RPZV tak získa kupujúci o vozidle dôležité informácie, ako je história najazdených kilometrov v ODO-Passe, podstatné údaje o automobile v prílohe k ODO-Passu a kompletný záznam v prípade škodovej udalosti vo výpise o poškodeniach vozidla. "Dôležité je, aby všetky uvedené informácie vyžadoval od predajcu ešte pred kúpou ojazdeného vozidla, respektíve si údaje o vozidle overil cez webový portál štátneho RPZV," uzavrel Strelec.