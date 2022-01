Priemerná cena ojazdených vozidiel v USA už presiahla 29.000 USD

Detroit 9. januára (TASR) - Ceny ojazdených vozidiel v USA už presiahli akúkoľvek zdanlivo racionálnu úroveň. Vyleteli tak vysoko a tak rýchlo, že sa pre mnohých ľudí s nižšími príjmami stali nedostupné.



Podľa webovej stránky Edmunds.com priemerná cena ojazdeného vozidla v Spojených štátoch dosiahla v novembri 2021 až 29.011 USD (25.678 eur). To bolo o 39 % viac ako rok predtým. Prvýkrát, pokiaľ siaha pamäť súčasníkov, má viac ako polovica amerických domácností nižší príjem, ako sa považuje za potrebné na kúpu ojazdeného vozidla za priemernú cenu.



Časy, keď sa takmer každý so stálym príjmom mohol zatúlať do autobazáru a kúpiť si spoľahlivé staršie auto alebo prvé vozidlo pre svoje dieťa za pár tisíc dolárov, sa v podstate rozplynuli.



"Nikdy som nevidel nič, čo by sa len vzdialene približovalo tomuto, je to šialenstvo," povedal Jeff Schrier, majiteľ autobazáru v Omahe v štáte Nebraska. "Pre mnohých ľudí je to momentálne dosť frustrujúce," dodal.



Keď vláda oznámila, že spotrebiteľská inflácia vlani v novembri vzrástla medziročne až o 6,8 %, čo bol najprudší skok takmer za 40 rokov, medzi najväčšie faktory, ktoré k tomu prispeli, patrili okrem energií ojazdené vozidlá. A hoci sa tempo rastu inflácie spomaľuje, väčšina odborníkov tvrdí, že nafúknuté ceny vozidiel sa v dohľadnej budúcnosti pravdepodobne nezmiernia.



Vinu možno pripísať priamo vypuknutiu pandémie nového koronavírusu v marci 2020. Automobilky vtedy načas pozastavili výrobu pre blokády a nariadenie o sociálnom dištancovaní sa počas prvej vlny ochorenia. Dopyt ľudí, ktorí museli pracovať z domu, po autách, či už nových alebo ojazdených, vtedy klesol. To zároveň viedlo výrobcov polovodičov k presunu výroby týchto komponentov z áut, ktoré sú od nich závislé, k spotrebnej elektronike.



Po rýchlejšom ako očakávanom oživení ekonomík z poklesu na začiatku pandémie sa dopyt po vozidlách zvýšil. Automobilky sa pokúsili obnoviť plnú výrobu, výrobcovia čipov však nedokázali reagovať dostatočne rýchlo na ich potreby. A zároveň autopožičovne a iné firmy, ktoré často obnovujú vozový park, si nemohli zaobstarať nové autá, preto sa prestali zbavovať starších modelov. Tým sa znásobil nedostatok ojazdených vozidiel v USA.



Nedostatok počítačových čipov zvýšil tiež ceny nových vozidiel. Cena priemerného nového vozidla v USA sa blíži k 46.000 USD, uviedla stránka Edmunds.com.



Vzhľadom na situáciu na trhu budú ceny ojazdených áut pravdepodobne ďalej rásť a približovať sa k cenám novým. Od začiatku pandémie vyskočili ceny ojazdených vozidiel o 42 %, čo je viac ako dvojnásobok oproti rastu cien nových. Minulý mesiac bola priemerná cena ojazdeného vozidla na úrovni 63 % priemernej ceny nového auta. Pred pandémiou to bolo 54 %.



V tejto chvíli musí Schrier povedať kupujúcim s nižšími príjmami, že má pre nich veľmi málo ojazdených vozidiel za prijateľnú cenu. Auto, ktoré predtým stálo 5000 USD, sa teraz predáva za 8000 USD. A autá, ktorých cena bola pred pandémiou 8000 USD, stoja teraz 11.000 alebo 12.000 USD, skonštatoval.



Vrátane daní, poplatkov, 10-percentnej akontácie a úrokovej sadzby okolo 7,5 % je teraz splátka za priemerné ojazdené vozidlo zhruba 520 USD mesačne, pričom sa spláca v priemere takmer šesť rokov, vypočítal Edmunds.



Ak sa k tomu pridajú nevyhnutné výdavky na bývanie, jedlo a služby, je potrebné mať ročný príjem aspoň 60.000 USD alebo 75.000 USD pred zdanením, aby si človek mohol dovoliť kúpu priemerného ojazdeného auta, povedala Kimberly Palmerová, špecialistka na osobné financie zo spoločnosti NerdWallet.



V roku 2020 dosiahol stredný príjem amerických domácností pred zdanením 67.521 USD.



Na ilustráciu, mesačné splátky za priemerné ojazdené vozidlo, boli pred dvoma rokmi na úrovni 413 USD a pred piatimi rokmi to bolo 382 USD. Priemerná novembrová platba 500 USD za ojazdené vozidlo bola približne na úrovni splátky za úplne nové vozidlo pred piatimi rokmi.



(1 EUR = 1,1298 USD)