Problémy Tesly v Európe sa prehlbujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trhový podiel Tesly v EÚ, Británii, Švajčiarsku, Nórsku a na Islande klesol na 0,8 % z 1 % v minulom roku.

Brusel 24. februára (TASR) - Problémy Tesly v Európe sa prehlbujú. Predaj amerického výrobcu elektromobilov v regióne v januári klesol už 13. mesiac po sebe, zatiaľ čo jeho najväčší čínsky konkurent opäť výrazne rástol. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Podľa údajov európskeho združenia výrobcov automobilov ACEA sa registrácie nových vozidiel Tesly v Európe prepadli na 8075, čo je o 17 % menej ako v rovnakom období pred rokom. Trhový podiel Tesly v EÚ, Británii, Švajčiarsku, Nórsku a na Islande klesol na 0,8 % z 1 % v minulom roku.

Tesla má podľa analytika ING Rica Lumana veľmi slabý začiatok roka. Dôvodmi sú zhoršenie imidžu značky v Európe, zvýšenie konkurencie lacnejších elektromobilov (najmä BYD, MG či Zeekr) a fakt, že Tesla neprichádza s novými modelmi. Navyše, na trh sa dostáva množstvo ojazdených Tesiel po skončení leasingov, čo tlačí ceny nadol.

Tesla čelí v Európe silnej konkurencii, reputačným škodám spojeným s prezidentom Donaldom Trumpom a protestom proti Elonovi Muskovi, ktorý financoval jeho volebnú kampaň a mal na starosti okresanie federálnych úradov.

Čínska automobilka BYD pokračovala v januári v prudkom raste na európskom trhu. Registrácie nových áut BYD v Európe vyskočili o 165 % na 18.242. Jej trhový podiel vzrástol na 1,9 % z 0,7 % pred rokom.
.

