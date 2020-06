Produkcia áut v Česku klesla v máji o viac než polovicu

Praha 18. júna (TASR) - Produkcia áut v Českej republike klesla v máji o viac než polovicu, v porovnaní s vývojom v apríli to však znamená výrazné zlepšenie situácie. Uviedlo to vo štvrtok české združenie výrobcov automobilov.



Ako združenie informovalo, automobilky v Českej republike vyrobili v máji 62.184 vozidiel. To je o 53 % menej, než v rovnakom období minulého roka. Za päť mesiacov tohto roka sa v Česku vyrobilo 399.681 áut, čo predstavuje medziročný pokles o 35,7 %, dodalo združenie, ktoré citoval server novinky.cz.



"Máj sa niesol v znamení postupného obnovovania výroby vo firmách automobilového priemyslu a oproti aprílu, keď došlo k prepadu takmer o 90 %, sme v tejto chvíli na pozitívnej trajektórii," povedal výkonný riaditeľ združenia Zdeněk Petzl.



Ako však dodal, celé odvetvie aj naďalej zostáva pod tlakom výrazného prepadu dopytu. "Registrácia nových vozidiel v Česku klesla o 44,4 %, v EÚ to bolo dokonca o 52,3 %. Ekonomická neistota a s ňou spojený obmedzený spotrebiteľský dopyt sa tak naďalej výrazne prejavujú vo výkonnosti trhu aj objeme výroby," povedal Petzl.



Najviac sa za prvých päť mesiacov vyrobilo v závodoch Škoda Auto, konkrétne 263.589 vozidiel. Medziročne to znamená pokles o 32,8 %. V nošovickej firme Hyundai vyrobili 79.790 áut, čo je o 39,5 % menej než za rovnaké obdobie pred rokom. Zostávajúcich 56.302 vozidiel sa vyprodukovalo v kolínskej TPCA. To znamená medziročný pokles o 42,3 %.