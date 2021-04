Produkcia áut v Česku vzrástla v 1. kvartáli takmer o 3 percentá

Praha 20. apríla (TASR) – V 1. štvrťroku tohto roka sa v Česku vyrobilo viac než 333 500 vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast takmer o 3 %.



Ako uviedlo české Združenie automobilového priemyslu (SDA), ktoré citoval server novinky.cz, v 1. kvartáli vyrobili v Česku celkovo 333.520 vozidiel, čo medziročne predstavuje rast o 2,7 %. Čo sa týka osobných áut, celkovo sa ich v Českej republike vyrobilo v prvých troch mesiacoch 331.897. To je o 2,8 % viac než v 1. štvrťroku 2020.



Výsledky však ovplyvňuje fakt, že v druhej polovici marca minulého roka došlo k uzatvoreniu prevádzok v dôsledku nástupu pandémie nového koronavírusu. Podľa výrobcov je relevantnejšie porovnanie s 1. štvrťrokom roka 2019. „Vtedy sa v prvých troch mesiacoch vyrobilo viac než 363.000 osobných vozidiel, teda iba o 8,6 % viac než v tomto roku. V samotnom marci tohto roka sa produkcia automobilov priblížila roku 2019 dokonca na necelých 5 % rozdielu," uviedol výkonný riaditeľ TPCA Zdeněk Petzl.



„Trhové a ekonomické podmienky sú však naďalej diametrálne odlišné. V autopriemysle je stále evidentná veľká neistota. Situácia na trhu s polovodičmi aj ceny ďalších vstupov dusia automobilky na celom svete. Česko nie je výnimka," dodal.



V marci sa tento rok vyrobilo v Česku celkovo 125 202 osobných áut. V porovnaní s februárom to predstavuje rast o 22,6 %.