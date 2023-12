Renault predá prvú časť z podielu v automobilke Nissan

Paríž 12. decembra (TASR) - Francúzska automobilka Renault predáva približne 5 % zo svojho podielu v partnerskej spoločnosti Nissan Motor. Ide o prvú fázu plánovanej likvidácie jej podielu v japonskej automobilke v rámci širšieho vybalansovania dlhodobého spojenectva oboch spoločností. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Tento krok nasleduje po finalizácii plánu Renaultu na zníženie podielu v Nissane. Príjem z predaja sa odhaduje na približne 765 miliónov eur, no povedie ku kapitálovej strate 1,5 miliardy eur, uviedla v utorok francúzska spoločnosť.



Renault plánuje znížiť svoj podiel v Nissane na 15 % z približne 43 %. Začiatkom novembra Renault previedol 28,4 % akcií Nissanu do trustu, aby si pripravil pôdu pre zníženie svojho podielu. Očakáva sa, že ich postupne predá.



Renault a Nissan dokončili v júli podmienky reštrukturalizácie svojej aliancie po mesiacoch rokovaní. Cieľom je dosiahnuť menšie, ale pragmatickejšie a agilnejšie partnerstvo.



Predaj akcií sa uskutoční prostredníctvom spätného odkúpenia, uviedol Renault. Kapitálová strata 1,5 miliardy eur zasiahne čistý zisk firmy za celý rok, ale neovplyvní prevádzkové príjmy, uviedol Renault.



Nissan v samostatnom vyhlásení uviedol, že schválil získanie akcií, ktoré Renault predáva a využije právo prvej ponuky, pričom získané akcie zruší.



Japonská automobilka odhadla akvizičné náklady na približne 119,95 miliardy jenov (761,39 milióna eur). Dodala, že transakciu bude financovať pomocou svojej čistej hotovostnej pozície.



Partnerstvom medzi Nissanom a Renaultom otriaslo v roku 2018 zatknutie Carlosa Ghosna, predsedu predstavenstva oboch spoločností, pre podozrenia z finančných machinácií. Odvtedy sa od seba vzdialili.



Renault použije príjem z predaja na odčlenenie Ampere, svojej divízie pre elektrické vozidlá a softvér, do samostatného podniku a jeho uvedenie na burzu možno už v apríli alebo máji. Nissan súhlasil, že investuje do Ampere.



(1 EUR = 157,54 JPY)