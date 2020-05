Renault prepustí takmer 15.000 ľudí, zredukuje výrobnú kapacitu

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzska automobilka Renault oznámila, že začala rokovania s odbormi o reštrukturalizácii niektorých francúzskych závodov a zatvorení ďalších, pričom potvrdila zrušenie takmer 15.000 pracovných miest vo svete. Z nich necelú tretinu plánuje zrušiť na domácom trhu. Zatváranie závodov a prepúšťanie je súčasťou trojročného plánu reštrukturalizácie, v rámci ktorého chce automobilka znížiť náklady zhruba o 2 miliardy eur.



"Je to nevyhnutné," povedala šéfka spoločnosti Clotilde Delbosová s tým, že vzhľadom na súčasnú neistotu a zložité podmienky nemá firma inú možnosť, ak sa chce vrátiť k zisku a zabezpečiť si ďalší rozvoj.



Automobilka oznámila za minulý rok prvú celoročnú stratu za posledných 10 rokov a navyše, jej situáciu prudko zhoršila pandémia nového koronavírusu, ktorá od polovice marca na niekoľko týždňov zastavila výrobu a predaj. Renault okrem toho dopláca aj na škandál spojený so zatknutím bývalého šéfa aliancie Renaultu s Nissanom a Mitsubishi Carlosa Ghosna, ktorý ešte zvýšil spory v aliancii. Ghosna zatkli v Japonsku koncom roka 2018, v závere minulého roka sa mu však podarilo z krajiny utiecť do Libanonu.



Renault uviedol, že reštrukturalizačné opatrenia, ktoré zahrnujú okrem prepúšťania aj presunutie na iné pozície v rámci firmy, sa dotknú takmer 10 % pracovnej sily. Z plánovaného prepúšťania takmer 15.000 ľudí by vo Francúzsku malo prísť o prácu 4600 zamestnancov, informovali agentúry AFP a Reuters. V súčasnosti má automobilka takmer 180.000 zamestnancov v 39 krajinách sveta.



V domovskej krajine plánuje Renault zatvoriť alebo reštrukturalizovať štyri výrobné závody. Náklady chce automobilka znížiť aj prostredníctvom redukcie počtu dodávateľov či zmrazením plánov expanzie v Rumunsku a Maroku.



Celková výrobná kapacita spoločnosti klesne v nasledujúcich štyroch rokoch zo súčasných 4 miliónov na 3,3 milióna áut, pričom firma sa plánuje zamerať na elektromobily a menšie dodávky. Renault zároveň rokuje s vládou, ktorá v ňom kontroluje 15-percentný podiel, o podmienkach záchranného úveru v hodnote 5 miliárd eur.