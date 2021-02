Renault stratil za minulý rok rekordných 8 miliárd eur

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzska automobilka Renault vykázala za minulý rok rekordnú stratu vyše 8 miliárd eur, pod čo sa podpísal najmä 1. polrok. Spoločnosť zároveň upozornila, že aj tento rok môže byť náročný, keďže už jeho začiatok sprevádzajú problémy s dodávkami čipov.



Renault informoval, že za rok 2020 dosiahol čistú stratu 8,01 miliardy eur. Rozsah straty tak prekonal očakávania analytikov, ktorí ju odhadovali na úrovni 7,4 miliardy eur.



Firma bola stratová už v predchádzajúcom roku, pričom strata vtedy dosiahla 141 miliónov eur. Vlani situáciu prudko zhoršila pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej musela automobilka dočasne zatvoriť závody a predajne. Vývoj za celý rok výrazne ovplyvnil 1. polrok, za ktorý zaznamenala spoločnosť stratu vyše 7 miliárd eur.



Prevádzková strata dosiahla vlani 2 miliardy eur. V roku 2019 zaznamenal Renault prevádzkový zisk na úrovni 2,11 miliardy eur.



Tržby klesli o 21,7 % na 43,47 miliardy eur. V prípade nezapočítania kurzových vplyvov zaznamenali tržby pokles o 18,2 %. V 2. polroku, keď sa situácia firmy čiastočne zlepšila, dosiahol pokles tržieb 8,9 %.



Za celý rok 2020 predala spoločnosť 2,95 milióna vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 21,3 %. Opäť boli výsledky za 2. polrok priaznivejšie než v prvých šiestich mesiacoch roka, keď pokles predaja dosiahol iba 6,8 %.



Šéf Renaultu Luca de Meo, ktorý vedenie firmy prevzal v júli minulého roka, po výsledkoch upozornil, že aj tento rok môže byť komplikovaný, keďže produkciu automobiliek v súčasnosti ovplyvňuje nedostatok čipov. "Zdá sa, že aj rok 2021 bude zložitý. Nevieme, akým smerom sa bude uberať kríza spojená s pandémiou a nevieme ani to, aký bude ďalší vývoj v súvislosti s nedostatkom čipov," povedal.



Renault očakáva, že problém súvisiaci s nedostatkom čipov môže kulminovať v 2. kvartáli. To by podľa firmy mohlo zredukovať jej tohtoročnú produkciu zhruba o 100.000 vozidiel.