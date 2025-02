Republikáni v Senáte navrhujú daň z kúpy elektromobilov

Washington 12. februára (TASR) - Skupina republikánskych zákonodarcov v Senáte amerického Kongresu v stredu navrhla daň vo výške 1000 dolárov (964,32 eura) na nákup nových elektrických vozidiel, aby sa pokryli náklady na opravu ciest v správe federálnej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jednorazový poplatok vo výške 1000 USD účtovaný pri kúpe elektromobilu by približne zodpovedal sume, ktorú vodiči konvenčných vozidiel zaplatia na federálnych daniach z benzínu počas desiatich rokov na financovanie diaľnic, uviedla senátorka Deb Fischerová, hlavná predkladateľka návrhu. "Elektromobily môžu vážiť až trikrát viac ako autá s benzínovým pohonom, čo spôsobuje väčšie opotrebovanie našich ciest a mostov. Je spravodlivé, aby platili do diaľničného fondu rovnako ako ostatné autá," povedala Fischerová a dodala, že používatelia benzínových vozidiel zvyčajne odvedú do tohto fondu 87 až 100 USD ročne.



Republikáni v Kongrese v súčasnosti zvažujú zrušenie daňovej úľavy 7500 USD na nákup elektrických vozidiel. Prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane aj po návrate do Bieleho domu opakovane sľuboval zrušiť opatrenia svojho demokratického predchodcu Joea Bidena zamerané na podporu elektrických vozidiel.



(1 EUR = 1,037 USD)