Ruská spoločnosť spúšťa výrobu Citroënov v bývalej továrni Stellantisu

Moskva 27. marca (TASR) - Ruská spoločnosť Automotive Technologies v stredu oznámila, že začala so sériovou montážou modelov Citroën C5 Aircross v závode južne od Moskvy, ktorý predtým vlastnila spoločnosť Stellantis. Autá majú byť dostupné v autosalónoch od mája. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Agentúra Reuters už vo februári s odvolaním sa na colné údaje a dvoch ľudí oboznámených s touto záležitosťou informovala, že Automotive Technologies doviezla z Číny najmenej 42 súprav na montáž modelov Citroën. Súpravy vyrobila Dongfeng Motor Group.



Stellantis vo februári zopakoval, že 31. decembra 2023 dospel k záveru, že "stratil kontrolu nad svojimi subjektmi v Rusku".



"Dňa 27. marca sa začala sériová montáž crossoverov Citroën C5 Aircross v továrni v Kaluge," uviedla spoločnosť Automotive Technologies vo vyhlásení. "Autá dorazia do salónov oficiálnych predajcov Citroënu v máji 2024, ale rezervovať si auto je možné už v apríli."



Tento vývoj poukazuje na nedostatočnú kontrolu, ktorú majú západné spoločnosti nad svojimi značkami po pozastavení výroby v Rusku alebo odchode z krajiny v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. A demonštruje rastúcu závislosť Moskvy od Pekingu, najmä v automobilovom priemysle.



Vo februári Stellantis vykázal stratu 144 miliónov eur zo svojich ruských operácií.



Čínske obchodné údaje za rok 2023 zase odhalili, že vývoz áut do Ruska bol takmer sedemkrát vyšší ako v roku 2022, pričom hodnota tohto vývozu vyskočila o takmer 10 miliárd USD (9,24 miliardy eur).



Dongfeng a nadnárodná skupina Stellantis, tretí najväčší výrobca automobilov na svete z hľadiska tržieb, prevádzkujú v Číne spoločný komerčný podnik, prostredníctvom ktorého môže Dongfeng vyrábať a predávať autá Stellantisu v Číne.



(1 EUR = 1,0816 USD)