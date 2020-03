SEAT aj Renault pozastavujú výrobu v závodoch v Španielsku

Barcelona 13. marca (TASR) - Divízia Volkswagenu SEAT zastaví od budúceho týždňa produkciu vo svojom závode Martorell neďaleko Barcelony. Dôvodom sú logistické problémy spojené so šírením nového koronavírusu. Uviedol to v piatok hovorca spoločnosti.



Podľa hovorcu prevádzka závodu bude zastavená od pondelka 16. marca na bližšie neurčené obdobie, čo sa dotkne viac než 7000 zamestnancov. Šéf odborov Matias Carnero pre agentúru Reuters povedal, že výroba by mohla byť pozastavená až na šesť týždňov, hovorca firmy však uviedol, že dĺžka odstávky sa ešte nespresnila.



O pozastavení produkcie v španielskych závodoch informovala aj francúzska automobilka Renault. Ako v piatok uviedla, dva jej španielske závody Valladolid a Palencia zastavia výrobu v budúcom týždni na dva dni. Dôvodom je nedostatok komponentov v dôsledku problémov s dodávkami pre šíriaci sa nový typ koronavírusu.



"Včera sme ešte žiadne problémy nemali, teraz však budeme musieť od pondelka závody vo Valladolide a Palencii na dva dni zatvoriť," povedal hovorca Renaultu, pričom poukázal na problémy v Katalánsku. V závodoch Valladolid a Palencia pracuje približne 6000 ľudí.