Šéf BMW verí, že emisný cieľ pre nové autá do roku 2025 sa dá splniť

Mníchov 9. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckého výrobcu luxusných automobilov BMW Oliver Zipse očakáva, že jeho firme sa v budúcom roku podarí splniť emisné ciele pre nové vozidlá. Uviedol to v rozhovore pre časopis Automobilwoche, ktorý vyšiel v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Ciele pre rok 2025 poznáme už od roku 2019," povedal Zipse, podľa ktorého BMW zosúladilo svoju modelovú politiku s týmito cieľmi. Nevidí preto dôvod na odkladanie cieľov v oblasti emisií oxidu uhličitého (CO2) pre rok 2025.



Iné európske automobilky pritom vyzvali na pozastavenie sprísňovania limitov pre emisie CO2. Od budúceho roka sa musia priemerné emisie nových áut predávaných v Európskej únii znížiť zo 115,1 gramu na 93,6 gramu na kilometer, čo predstavuje redukciu o 19 %. Výrobcovia, ktorí to nesplnia, budú musieť zaplatiť pokutu za nadmerné emisie CO2.



Zipse povedal tiež, že emisie skleníkového plynu CO2 sa neznížia len s pomocou elektrických áut, pretože sa stále vyrábajú aj autá so spaľovacími motormi.



"V našej spoločnosti sú všetky aspekty navrhnuté pre efektívnosť - brzdy, prevodové systémy, aerodynamika," vyhlásil Zipse a dodal, že elektromobilita "zostane najsilnejším hnacím motorom rastu BMW počas niekoľkých nasledujúcich rokov".