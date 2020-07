Šéf Škoda Auto Bernhard Maier končí vo funkcii

Praha 9. júla (TASR) - Česká automobilka Škoda Auto vo štvrtok potvrdila, že doterajší predseda predstavenstva Bernhard Maier opustí vedenie k 31. júlu tohto roka. Uviedol to server novinky.cz.



Meno nového kandidáta na najvyššiu pozíciu v automobilke zatiaľ nezverejnili. Zvolený bude počas augustového zasadnutia predstavenstva.



Známe zatiaľ nie sú ani ďalšie kroky Bernharda Maiera. Skoršie špekulácie naznačujú, že by sa mohol vrátiť do vedenia Porsche.



Bernhard Maier pracoval od roku 1988 na rôznych vedúcich pozíciách v niekoľkých automobilkách. V rokoch 1988 až 2001 pracoval pre BMW v Nemecku aj v zahraničí. V roku 2001 prevzal funkciu riaditeľa spoločnosti Porsche Deutschland. Následne v roku 2010 bol vymenovaný za člena predstavenstva Porsche. Vo vedení Škody Auto bol od novembra 2015. Pod jeho vedením sa značka pustila do ofenzívy vozidiel SUV, ale aj do elektromobility.