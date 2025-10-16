< sekcia Ekonomika
Skupina Aures Holdings dosiahla rekordný predaj
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Skupina Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna, dosiahla v prvých troch štvrťrokoch 2025 historicky najlepšie výsledky. Do konca septembra predala 86.226 áut. Tohtoročný tretí kvartál bol najsilnejším tretím štvrťrokom v histórii spoločnosti, keď predaj prvýkrát prekonal hranicu 30.000 vozidiel. Informovala o tom vo štvrtok Aures Holdings.
„Tento rok potvrdzuje, že naša stratégia rozvoja a segmentácie zákazníkov funguje na všetkých trhoch. Rastieme v Českej republike, na Slovensku i v Poľsku, pričom si udržiavame vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka Predstavenstva Aures Holdings.
Z hľadiska typu karosérie predajom prvýkrát v histórii skupiny dominujú SUV, ktoré tvoria 27,5 % všetkých predajov v Česku a 31,8 % v Poľsku. Na Slovensku sú na druhom mieste (26,9 %), necelých tristo áut za hatchbackmi (28,7 %). Zvyšuje sa aj popularita automobilov s automatickou prevodovkou, ktoré zaznamenali medziročný rast o 21 %.
Obľúbenejšie sa podľa odborníkov stávajú aj autá s alternatívnym pohonom. Predaj hybridov stúpol o 51 % a elektromobilov až o 133 %. Celkovo skupina tento rok predala už viac ako 1400 elektromobilov, najčastejšie Tesla Model 3 a Volkswagen ID.
Skupina v súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 lokalitách v štyroch krajinách vrátane troch call centier a piatich importno-exportných centier. Ponúka viac ako 19.000 áut a denne predá vyše 340 vozidiel. Najväčší medziročný nárast predajov zaznamenala v Českej republike, výrazne však stúpli aj v Poľsku a na Slovensku.
