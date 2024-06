Skupina Stellantis varuje pred ukončením výroby v Spojenom kráľovstve

Londýn 25. júna (TASR) - Automobilová skupina Stellantis v utorok varovala, že môže ukončiť výrobu v Spojenom kráľovstve, ak od vlády nezíska väčšiu podporu pri transformácii smerom k elektromobilite. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Rozhodnutie o budúcnosti dvoch britských tovární by mohlo padnúť skôr ako za rok, vyhlásila v utorok Maria Grazia Davinová, výkonná riaditeľka spoločnosti Stellantis UK. Na základe platnej legislatívy musia výrobcovia automobilov v Spojenom kráľovstve zabezpečiť, aby minimálne 22 % nových osobných vozidiel a 10 % nových dodávok predaných v krajine produkovalo nulové emisie. Táto hranica sa bude každoročne zvyšovať. Výrobcom hrozí pokuta 15.000 libier (17.703 eur) za každé vozidlo znečisťujúce životné prostredie, ktoré predajú nad rámec stanovených limitov.



V dôsledku tejto politiky by mohol Stellantis zastaviť výrobu v Spojenom kráľovstve, varovala Grazia Davinová. Dopyt po elektrických autách je v Británii slabý a budúca vláda na to bude musieť reagovať, dodala.



Skupina Stellantis od septembra 2023 vo svojom závode v Ellesmere Port vyrába len elektrické dodávky a od prvej polovice budúceho roka chce prejsť na ich výrobu aj v závode v Lutone.



Opozičná Labouristická strana sa zaviazala, že v prípade víťazstva v nadchádzajúcich parlamentných voľbách obnoví plánovaný zákaz predaja nových vozidiel so spaľovacím motorom od roku 2030. Tým by zvrátila rozhodnutie vládneho kabinetu konzervatívneho premiéra Rishiho Sunaka, ktorý v septembri minulého roka posunul účinnosť tohto opatrenia o päť rokov na rok 2035.



(1 EUR = 0,8473 GBP)