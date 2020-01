Slovenské elektrické dodávky Voltia sa budú vyrábať v Británii

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenský výrobca elektrických dodávok Voltia podpísal zmluvu s Bevan Group, jednou z troch hlavných britských spoločností zaoberajúcich sa prestavbou automobilov. Dodávky Voltia sa tak budú vyrábať v troch krajinách, a to na Slovensku, vo Francúzsku a najnovšie vo Veľkej Británii. Výroba by sa mala začať koncom januára s kapacitou desať vozidiel týždenne. Informoval o tom v piatok mediálny zástupca spoločnosti Voltia Pavel Šafránek.



Spoločnosť Bevan Group vyrobí týždenne vo svojich závodoch vo Wednesdbury, Halesowen a Oldbury viac ako 60 karosérií úžitkových vozidiel. Na základe licencie bude vyrábať a predávať slovenské elektrické dodávky na území Veľkej Británie a Írska. Elektromobil Voltia je prestavané vozidlo Nissan e-NV200.



Prestavba bola vyvinutá v spolupráci s Nissanom a využíva jeho záruky. Je vybavená vstavanými zadnými dverami a ponúka objem nákladu až osem kubických metrov, čo je takmer dvojnásobok objemu oproti štandardnému modelu e-NV200. Užitočné zaťaženie vozidla dosahuje 580 kg. Dojazd na jedno nabitie je približne 200 kilometrov.



Dodávka je podľa výkonného riaditeľa Voltia Juraja Ulehlu vhodná na koncové doručovanie zásielok v mestách, ktoré čoraz viac pristupujú k zavádzaniu bezemisných zón a zákazu vjazdu do centra, vozidlám znečisťujúcim životné prostredie. "Lokálna výroba a distribúcia e-dodávok Voltia bude nielen ekologickejšia, ale zníži aj emisie v britských mestách. Partnerstvo navyše umožní zvládnuť výrobný proces dodávok na britský trh, a to aj po brexite. Ide teda o obojstranne výhodnú situáciu," dodal Ulehla.