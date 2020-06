Španielsko predstavilo program stimulov pre automobilový priemysel

Madrid 15. júna (TASR) - Španielska vláda predstavila v pondelok program stimulov vo výške 3,75 miliardy eur pre automobilový priemysel v krajine, druhý najväčší v Európe.



Takmer 70 % z balíka sa má investovať do „hodnotového reťazca“ automobilového odvetvia. Ďalšie časti majú ísť napríklad na obnovu existujúcich vozových parkov a elektrifikáciu verejnej dopravy, na vytvorenie infraštruktúry pre elektromobily, ako aj na tzv. šrotovné, teda príspevok na výmenu automobilov starších ako 10 rokov za novšie a energeticky úspornejšie modely. Oznámil to v pondelok premiér Pedro Sánchez.



Španielsky automobilový priemysel sa podieľa približne 10 % na hrubom domácom produkte (HDP) Španielska, pričom vývoz automobilov predstavuje pätinu celkového exportu z krajiny. Automobilový sektor priamo zamestnáva približne 600.000 ľudí.



Toto odvetvie podobne ako cestovný ruch ochromili blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu. Podľa najhoršieho scenára španielskej centrálnej banky by sa ekonomika mohla v roku 2020 prepadnúť až o 15 %.



Prvých 1,535 miliardy eur z balíka stimulov na podporu automobilového priemyslu bude uvoľnených ešte v roku 2020, dodal Sánchez.



Aj keď Španielsko už nemá domáce automobilky, v krajine majú svoje závody veľké zahraničné koncerny, ako sú Volkswagen, skupina PSA, Renault a Ford.



Španielsko je tak po Nemecku druhým najväčším výrobcom automobilov v Európe. Miestny automobilový priemysel zasiahlo tiež rozhodnutie spoločnosti Nissan Motor o zatvorení jej závodu pri Barcelone v rámci reštrukturalizácie.