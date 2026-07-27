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Spoločnosť Audi zhoršila svoj celoročný výhľad
Audi tiež očakáva, že návratnosť tržieb bude o jeden percentuálny bod nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 5 až 7 %.
Autor TASR
Ingolstadt 27. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Audi po najslabšej prvej polovici roka od roku 2021 zhoršil svoj výhľad. Dcérska spoločnosť skupiny Volkswagen v pondelok oznámila, že za celý rok 2026 očakáva tržby v rozpätí 58 až 63 miliárd eur, čo je približne o päť miliárd menej, ako predpokladala v apríli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Audi tiež očakáva, že návratnosť tržieb bude o jeden percentuálny bod nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 5 až 7 %. Spoločnosť je stále ďaleko od dosiahnutia tohto cieľa, keďže v prvej polovici dosiahla roka návratnosť tržieb len 3,8 %.
Zavedené opatrenia na zníženie nákladov prinášajú výsledky, nie sú však dostatočné, uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Jürgen Rittersberger. Audi musí pracovať na nákladových štruktúrach a zrýchliť rozhodovacie procesy, zdôraznil.
Audi tiež očakáva, že návratnosť tržieb bude o jeden percentuálny bod nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 5 až 7 %. Spoločnosť je stále ďaleko od dosiahnutia tohto cieľa, keďže v prvej polovici dosiahla roka návratnosť tržieb len 3,8 %.
Zavedené opatrenia na zníženie nákladov prinášajú výsledky, nie sú však dostatočné, uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Jürgen Rittersberger. Audi musí pracovať na nákladových štruktúrach a zrýchliť rozhodovacie procesy, zdôraznil.