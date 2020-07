Spoločnosť Rivian môže vyhrať preteky o prvý elektrický pickup v USA

Plymouth 11. júla (TASR) - V pretekoch o vývoj prvého elektrického pickupu získala spoločnosť Rivian významnú finančnú injekciu. Firma v piatok (10. 7.) uviedla, že od investorov dostala celkovo 2,5 miliardy USD (2,22 miliardy eur). Najväčší podiel na finančných prostriedkoch mal investičný fond T. Rowe Price, ďalšími významnými investormi je správca fondov Blackrock a elektronický gigant Amazon.



V USA sa rozhorel tvrdý konkurenčný boj o vývoj prvého elektromobilu v lukratívnom segmente pickupov. V popredí stoja spoločnosti Tesla a Nikola, a to aj vďaka svojim šéfom Elonovi Muskovi a Trevorovi Miltonovi. Do hry sa však vďaka financiám dostal aj Rivian, ktorý úzko spolupracuje s koncernom Ford a má aj veľké kontrakty na nákladné vozidlá pre Amazon. Už na začiatku alebo v polovici roka 2021 by mohol Rivian uviesť na trh svoj prvý úplne elektrický pickup.



(1 EUR = 1,1276 USD)