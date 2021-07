Stáčanie kilometrov má na Slovensku nový rekord, ide o ťahač návesov

Bratislava 22. júla (TASR) – V počte stočených kilometrov padol na Slovensku nový rekord. Nejde pritom o osobné vozidlo, ale o ťahač návesov vyrobený v roku 2007. Až do roku 2019 počet kilometrov na odometri vozidla stúpal a dosiahol hodnotu 1 188 546 km. Začiatkom minulého roka bolo na počítadle prejdenej vzdialenosti 256 951 km. Ťahač má odometer stočený o 931 595 kilometrov.



Rekordérom v stočených kilometroch na Slovensku bol doteraz automobil značky Ford Transit, ktorý mal stočený odometer o 541.630 kilometrov. Údaje o najazdených kilometroch sú viac ako tri roky zaznamenávané do celoštátneho Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Za uvedené obdobie dosiahli prvenstvo v stočených kilometroch vozidlá značiek strednej triedy Škoda, Volkswagen, Ford, Renault a Fiat.



„Od spustenia zaznamenávania údajov do RPZV bolo odhalených 25.276 automobilov so stočenými kilometrami. Informácie z registra sú oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje jediné referenčné údaje o histórii najazdených kilometrov. RPZV bol zriadený za účelom zaznamenávania stavu odometra pri rôznych životných situáciách počas celej životnosti vozidla. Systém bol vytvorený ako reakcia na neustále sa zvyšujúci podiel manipulovaných odometrov na trhu s ojazdenými vozidlami," povedal Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.



Od 20. mája 2018 majú súkromné aj štátne subjekty, ktoré pôsobia v automobilovej oblasti, povinnosť zaznamenávať údaje do RPZV. V súčasnosti zasiela do registra informácie viac ako 2400 prispievateľov od servisov cez autobazáre až po poisťovne a leasingové spoločnosti.