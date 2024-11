Stellantis nemá v úmysle zatvoriť svoje talianske závody

Rím 14. novembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis nemá v úmysle zatvoriť svoje závody v Taliansku a neplánuje ani hromadné prepúšťanie. Vyhlásil to vo štvrtok Giuseppe Manca, vedúci oddelenia ľudských zdrojov spoločnosti Stellantis Italia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Manca na stretnutí s talianskym ministrom priemyslu Adolfom Ursom a so zástupcami odborov v Ríme zdôraznil, že Stellantis od roku 2025 uvedie na trh päť nových modelov. Nový model Stelvio a nová Giulia sa budú vyrábať v Cassine na juhu Talianska. Výroba modelu Maserati Grecale bude pokračovať aj po roku 2030, zatiaľ čo produkcia modelu Panda v Pomigliane pri Neapole sa predĺži do roku 2029. Medzitým bude výroba modelov Hornet a Tonale pokračovať minimálne do roku 2027, informoval Manca.



Automobilový priemysel v Taliansku, ktorý je stále z veľkej časti zameraný na tradičné technológie spaľovacích motorov, podľa odvetvového združenia Anfia priamo alebo nepriamo zamestnáva viac ako 270.000 ľudí a tvorí viac ako 5 percent hrubého domáceho produktu krajiny. Predaj plne elektrických automobilov v Taliansku vlani klesol o 27 % a tvoril len 3,7 % nových registrácií.



Podľa odborových zväzov je v Taliansku v dôsledku plánovaného zákazu používania spaľovacích motorov v nových autách od roku 2035 ohrozených približne 70.000 pracovných miest.