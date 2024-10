Stellantis očakáva pokles predaja vozidiel v 3. štvrťroku o 20 %

Miláno 16. októbra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis očakáva pokles predaja vozidiel v 3. štvrťroku 2024 o 20 %. Skupina už minulý mesiac znížila prognózy zisku a peňažných tokov za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Varovanie pred nižším ziskom odráža redukciu nadmerných zásob vozidiel, najmä v Severnej Amerike, aj oneskorenie uvedenia nových modelov na trh.



Stellantis na základe predbežných výsledkov odhaduje globálne dodávky v 3. štvrťroku na 1,148 milióna vozidiel, čo je pokles z 1,43 milióna áut v rovnakom období minulého roka.



V Severnej Amerike, ktorá je ziskovou hnacou silou skupiny, predaj v období júl - september 2024 podľa automobilky klesol o 171.000 vozidiel alebo o 36 %, a to najmä v dôsledku plánovaného zníženia výroby pred uvedením nových modelov, ako sú Dodge Charger Daytona a Jeep Wagoneer, na trh koncom roka 2024.



Ale trhový podiel Stellantisu v USA stúpol na 8 % do konca septembra zo 7,2 % na konci júla, zatiaľ čo jeho zásoby sa znížili o 50.000 vozidiel oproti 2. štvrťroku, uviedla skupina.



V Európe sa predaj v sledovanom období znížil približne o 100.000 vozidiel alebo o 17 %, a to najmä v dôsledku oneskoreného uvedenia niektorých produktov na trh vrátane modelu Citroën C3, ktorý sa začal dodávať až v septembri, uviedol Stellantis.



Spoločnosť oznámila silný dopyt po pripravovaných modeloch vrátane 50.000 objednávok na Citroën C3 a 80.000 objednávok na Peugeot 3008.



Automobilka v septembri znížila svoju prognózu prevádzkového zisku za rok 2024 a uviedla, že tento rok spáli hotovosť až 10 miliárd eur, pretože sa zaviazala zredukovať produkciu a ponúknuť veľké zľavy na oživenie predaja v USA.



Stellantis zverejní svoje výsledky za 3. štvrťrok 31. októbra.