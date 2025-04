Stellantis oznámil pokles tržieb v 1. štvrťroku o 14 %

Miláno 30. apríla (TASR) - Automobilová skupina Stellantis v stredu oznámila pokles tržieb v 1. štvrťroku 2025 najmä v dôsledku nižšieho objemu predaja. Tieto údaje nasledujú po prepade zisku v roku 2024. Skupina zastavila svoje prognózy na rok 2025 pre „neistoty súvisiace s clami“ amerického prezidenta Donalda Trumpa a uviedla, že prehodnotí plány kapitálových výdavkov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Spoločnosť Stellantis v stredu uviedla, že jej čisté tržby za 1. štvrťrok 2025 dosiahli 35,8 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 14 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokles bol spôsobený najmä nižším objemom predaja. Konkrétne, za prvé tri mesiace 2025 sa predaj skupiny znížil medziročne o 9 % na 1,2 milióna áut.



Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz áut zo zahraničia.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler a francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën. V apríli v reakcii na clá Stellantis znížil dovoz vozidiel do USA, pričom uviedol, že sa spoliehal na svoje „solídne zásoby“. Oznámil tiež, že v období od mája do júna prehodnotí aj plány kapitálových výdavkov a upraví „výrobu a zamestnanosť“, aby znížil vplyv ciel na ziskovosť. „Reakcia a opatrenia na zmiernenie dôsledkov sa budú podľa potreby naďalej upravovať,“ uvádza sa v správe.



Spoločnosť Stellantis vo februári vykázala za rok 2024 pokles upraveného prevádzkového zisku o 64 %. Uviedla, že spálila viac ako 6 miliárd eur hotovosti, väčšinou v dôsledku slabých výsledkov v USA. Tie viedli v decembri k odvolaniu generálneho riaditeľa Carlosa Tavaresa. Nový generálny riaditeľ má byť oznámený do konca júna, potvrdil Stellantis v stredu.