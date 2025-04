Švédska poisťovňa Folksam predala všetky akcie spoločnosti Tesla

Štokholm 2. apríla (TASR) - Švédska poisťovacia skupina Folksam predala všetky svoje akcie výrobcu elektromobilov Tesla. Spoločnosť, ktorú vlastní americký technologický miliardár Elon Musk, nespĺňa investičné kritériá skupiny vzhľadom na to, ako sa stavia k právam zamestnancov a odborov, oznámila poisťovňa v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Skupina Folksam vo vyhlásení dodala, že jej snahy o zmenu postoja spoločnosti Tesla boli neúspešné, a preto sa rozhodla predať akcie. Folksam je jednou z najväčších poisťovacích spoločností vo Švédsku. Z vyhlásenia nebolo jasné, koľko akcií Tesly vlastní. Tesla už dlhší čas vedie spor so švédskym odborovým zväzom IF Metall, pretože automobilka odmieta v krajine podpísať kolektívnu zmluvu.



Podľa údajov zverejnených v utorok (1. 4.) predaje elektrických áut Tesla vo Švédsku v marci prudko klesli. V medziročnom porovnaní sa znížili o 63,9 % na 911 vozidiel. Za celý prvý štvrťrok bol zároveň odbyt najslabší od prvého kvartálu 2021. Prudký prepad zaznamenala Tesla v marci aj na ďalších európskych trhoch vrátane Nemecka a Francúzska.



Tesla v súčasnosti čelí v Európe množstvu problémov. Americký výrobca elektrických áut má menší a starnúci modelový rad, zatiaľ čo jeho rivali, tradičné automobilky a noví čínski konkurenti, uvádzajú na trh nové, často lacnejšie elektrické modely. Majiteľ Tesly Musk je zároveň v Európe terčom kritiky pre jeho podporu krajne pravicových strán vrátane Alternatívy pre Nemecko, ktorá sa vo februárových voľbách umiestnila na druhom mieste.