Švédsky výrobca elektromobilov Polestar vstúpi na newyorskú burzu

Štokholm 27. septembra (TASR) – Výrobca elektromobilov Polestar, ktorého vlastní švédska firma Volvo Cars a jej čínsky vlastník Geely, chce vstúpiť na newyorskú burzu Nasdaq. Očakáva sa, že vstup ohodnotí spoločnosť na 20 miliárd USD (17 miliárd eur).



Firma Polestar, ktorá je európskym konkurentom Tesly, uviedla, že peniaze, ktoré získa zo vstupu na burzu, použije na „financovanie investícií do expanzie svojich produktov, operácií a trhov," čo jej umožní stať sa lídrom na rýchlo rastúcom trhu prémiových elektromobilov.



Aj keď Polestar od svojho založenia v roku 2017 vyprodukovala len dva modely, spomínané ohodnotenie švédskej značky je len o niečo nižšie, než je hodnota Nissanu, a vyššie, než je hodnota Renaultu a Subaru. Najhodnotnejšou automobilkou na svete je Tesla s trhovou kapitalizáciou vyše 750 miliárd USD.



Polestar vstúpi na burzu prostredníctvom fúzie so špeciálnou akvizičnou spoločnosťou (SPAC) Gores Guggenheim založenou americkými investičnými firmami Gores Group a Guggenheim Capital. Očakáva sa, že transakcia sa uskutoční v 1. polroku 2022. Nová spoločnosť sa bude volať Polestar Automotive Holding UK Limited.



Firma Polestar, ktorú pred štyrmi rokmi založili automobilky Volvo a Geely, v roku 2020 predala len 10.000 vozidiel. Má však ambiciózne plány expanzie a v roku 2025 chce predať okolo 290.000 elektromobilov. Automobilka aktuálne predáva model Polestar 2, na budúci rok by chcela uviesť na trh Polestar 3 a očakáva, že v roku 2023 bude predávať v 30 krajinách.



Spomínaná hodnota na úrovni 20 miliárd dolárov zodpovedá trojnásobku tržieb očakávaných v roku 2023 a 1,5-násobku tržieb očakávaných v roku 2024, uviedla spoločnosť.