Tokio 29. augusta (TASR) - Technické problémy ochromili produkciu automobilky Toyota v Japonsku. Koncern bol nútený z dôvodu poruchy systému riadenia objednávok dielov kompletne zastaviť výrobu v Japonsku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Toyota v utorok oznámila, že chyba v systéme riadenia objednávok dielov, pre ktorú sa už nedajú obstarať diely potrebné na výrobu, musela zastaviť všetkých 28 výrobných liniek v 14 japonských montážnych závodoch. Koncern oznámil, že operácie vo svojich výrobných závodoch obnoví v stredu (30. 8.).



Incident vyvolal obavy, že Toyota by sa mohla stať terčom kybernetického útoku. Hovorca koncernu uviedol, že je to nepravdepodobné. Aktuálne prebieha vyšetrovanie príčin problémov.



Akcie Toyoty v utorok mierne klesli a v Tokiu uzavreli utorkové obchodovanie so stratou 0,2 %.



Technický problém spočiatku narušil prevádzku v 12 zo 14 montážnych závodov Toyoty v Japonsku. Neskôr v priebehu dňa koncern zastavil prevádzku aj v závode Miyata v juhozápadnej prefektúre Fukuoka a v závode Daihatsu v Kjóte, ktorý sa špecializuje na malé automobily a patrí do skupiny Toyota. To znamená, že technické problémy zasiahli všetkých 28 montážnych liniek vozidiel v Japonsku. Tieto závody používajú rovnaký technický systém a od utorňajšieho rána (miestneho času) nedokázali spracovávať objednávky na súčiastky.



Toyota musela zatvoriť všetky svoje závody aj v marci minulého roka. Vtedy jej domáci dodávateľ Kojima Industries zaznamenal poruchu systému, ktorú spôsobil kybernetický útok. Aj vtedy to postihlo všetkých 28 výrobných liniek Toyoty v jej 14 závodoch, čo zasiahlo výrobu približne 13.000 vozidiel. Koncern takisto musel dočasne zastaviť časť svojich prevádzok v júli po tom, ako kybernetický útok na počítačový systém v prístave Nagoja, ktorý je dopravným uzlom Toyoty, prerušil na dva dni služby prístavu.