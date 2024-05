Termín rozhodnutia Bruselu o čínskych elektromobiloch je nejasný

Brusel 30. mája (TASR) - Komisár Európskej únie (EÚ) pre obchod Valdis Dombrovskis odmietol vo štvrtok v Bruseli uviesť presný dátum rozhodnutia o prípadných clách Bruselu na čínske elektrické vozidlá. Peking medzitým vyzval Európsku komisiu (EK), aby ukončila vyšetrovanie dotácií na čínske elektromobily, ktoré by mohlo viesť k zavedeniu ciel. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



"Ešte nie je rozhodnuté," povedal Dombrovskis na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ, na ktorom diskutovali o obchodnej politike.



Komisia oficiálne začala v októbri 2023 vyšetrovať, či batériové elektrické vozidlá vyrobené v Číne a dovážané do EÚ dostávajú štátne dotácie, ktoré môžu narúšať hospodársku súťaž.



"Cena týchto áut je umelo znižovaná obrovskými štátnymi dotáciami, a to deformuje náš trh," povedala predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová, keď oznamovala začiatok vyšetrovania, ktoré môže potenciálne viesť k uloženiu represívnych ciel na ich dovoz do EÚ.



Nemecký časopis Der Spiegel s odvolaním sa na zdroje v Komisii však uviedol, že rozhodnutie bolo odložené a bude oznámené až po nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa skončia 9. júna.



Dombrovskis zdôraznil, že opatrenia sa musia uplatniť do deviatich mesiacov od začiatku vyšetrovania.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok kritizovalo vyšetrovanie, o ktorom tvrdí, že je za ním protekcionizmus. Označilo ho za bezdôvodné, pričom podľa neho nie je v súlade s medzinárodnými pravidlami.



Vo viacerých odvetviach európskej ekonomiky v súčasnosti prebiehajú rôzne snahy o zníženie závislosti od dovozu z krajín ako Čína alebo Rusko.