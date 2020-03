Tesla by mohla začať stavať závod v Nemecku už tento mesiac

Postupim 2. marca (TASR) - Americká automobilka Tesla by mohla začať stavať svoj nový veľký závod na okraji Berlína už tento mesiac. Uviedlo to v pondelok ministerstvo hospodárstva spolkovej krajiny Brandenbursko.



Šéf rezortu Jörg Steinbach očakáva, že výstavba sa začne v druhej polovici marca. Informoval o tom hovorca ministerstva v hlavnom meste spolkovej krajiny Potupim. Potvrdil tak predchádzajúcu správu v novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung. Námietky voči výstavbe je pritom možné podať ešte do štvrtka (5. 3.) na úrade životného prostredia v Postupime alebo na radniciach v dotknutých obciach.



Tesla plánuje od budúceho roku vyrábať v závode v Grünheide, na východe Berlína až 500.000 vozidiel ročne. Vo februári získala povolenie od nemeckého súdu, že môže pokračovať vo výrube lesa na pozemku, kde má stáť jej prvý európsky závod. Environmentálni aktivisti sa snažili bojovať proti tomu na súde, ale neuspeli.



Miestni aj federálni politici uvítali Teslu v regióne. Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier označil rozhodnutie súdu v prospech spoločnosti za „dobré pre pracovné miesta a pre technológiu budúcnosti“.