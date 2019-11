Tesla investuje do novej fabriky v Nemecku štyri miliardy eur

Berlín 17. novembra (TASR) - Americká automobilka Tesla plánuje do nedávno oznámenej továrne pri Berlíne investovať štyri miliardy eur.



Ako sa na údaje vlády spolkového štátu Brandenbursko odvoláva agentúra DPA, fabrika bude spočiatku zamestnávať 3000 ľudí, no tento počet sa po rozšírení výroby môže zvýšiť až na 8000.



Výstavba je naplánovaná na prvý kvartál roka 2020, avšak Tesla ešte musí predložiť nevyhnutné dokumenty pre stavebné povolenie. Podľa brandenburskej vlády automobilka plánuje vysadiť trojnásobne viac stromov, než bude počet vyrúbaných pre potreby výstavby.



Podľa informácií týždenníka Bild am Sonntag môže Tesla očakávať európske dotácie vo výške približne 300 miliónov eur.



Továreň by mala začať pracovať koncom roka 2021 a spočiatku bude vyrábať kompaktné SUV Model Y, ako aj batérie a motory. Šéf Tesly Elon Musk zároveň ohlásil vytvorenie vývojového a dizajnového centra v Berlíne.